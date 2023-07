Bergsteiger stürzt 120 Meter ab - tot

Deutscher Staatsbürger stürzte bei Abstieg ab - Erlag während Transports in Klinik seinen Verletzungen

Aus bisher unbekannter Ursache ist am Freitag ein 32-Jähriger beim Abstieg des "Kleinen Möseler" in Mayrhofen (Bez. Schwaz) in Tirol abgestürzt. Zwei Begleiter des deutschen Staatsbürgers setzten nach Angaben der Polizei vom Samstag einen Notruf ab, stiegen zum 32-Jährigen ab und leisteten Erste Hilfe. Nach ärztlicher Versorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers erlag der Mann während des Transports in die Universitätsklinik Innsbruck seinen schweren Verletzungen.

Der Deutsche war auf einer Seehöhe von etwa 3.200 Metern durch steiles Gelände auf den etwa 120 Meter tiefer liegenden Gletscher abgestürzt.