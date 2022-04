Biker stirbt nach Unfall im Krankenhaus

65-Jähriger war vergangenen Freitag mit Klein-Lkw zusammengestoßen.

Nassereith/Innsbruck. Ein 65-jähriger Deutscher ist nach einem Unfall mit seinem Motorrad am vergangenen Freitag in Nassereith (Bezirk Imst) am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann hatte vermutlich einen abbiegenden Klein-Lkw überholt und stieß dabei mit dem Fahrzeug seitlich zusammen.

Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Auch der 51-jährige Lenker des Klein-Lkw, ein Pole, wurde verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.