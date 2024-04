Der Fünfjährige war aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses rund 3,5 Meter in die Tiefe gefallen.

Tirol. So viel ist bisher bekannt: Der Bub ist am Montag um 14.30 Uh in einer kleinen Gemeinde in Zwischentoren im Bezirk Reutte aus bisher unbekannter Ursache aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses in die Tiefe gestürzt.

Das Kleinkind wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Fünfjährige mit dem Rettungshubschrauber zuerst in das Krankenhaus Reutte und dann in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er sich auf der Intensivstation befindet. Der Zustand dürfte also doch kritischer sein als zunächst angenommen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls, wie es dazu kommen konnte und wo die Eltern waren, sind noch im Gange.