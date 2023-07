Busfahrer wegen Verspätung attackiert

Wer die Angreiferin ist, ist bis dato unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.

Tirol. Filmreife Szenen am Dienstagnachmittag zwischen Biberwier und Nassereith im Bezirk Reutte: Weil ihr Bus 17 Minuten zu spät kam (laut Polizei war der Grund das erhöhte Verkehrsaufkommen), rastete eine bislang unbekannte Passagierin völlig aus und ging auf den Busfahrer los. Nachdem die äußerst aggressive Frau gegen 17 Uhr bei der Haltestelle „Zugspitzblick“ zugestiegen war, wurde sie rabiat und attackierte den Lenker.

Sie biss dem 65-Jährigen in den Arm, kratzte ihn an den Armen, packte ihn am Hals und zerriss ihm dabei das Hemd. Dem Fahrer gelang es schließlich, die Frau aus dem Bus zu weisen und die Türen zu schließen. Das Opfer ging zum Arzt und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt.