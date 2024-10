Chlorgas in Tiroler Hotel ausgetreten

56-Jähriger mit Verdacht auf Chlorgasvergiftung ins Spital geflogen

Steeg. In einem Hotel in Steeg (Bezirk Reutte) ist Mittwochmittag Chlorgas ausgetreten. Ein 56-Jähriger hatte in einem Technikraum Arbeiten an einer Chloranlage durchgeführt. Der Mann konnte, nachdem er den Austritt bemerkt hatte, den Kanister und den Technikraum verschließen und die Rettungskette in Gang setzen. Der 56-Jährige wurde mit Verdacht auf Chlorgasvergiftung ins Krankenhaus Reutte geflogen, berichtete die Polizei. Ansonsten wurde niemand verletzt.

Das Hotel wurde im Anschluss entlüftet, eine Evakuierung war nicht nötig. 43 Feuerwehrleute waren mit sieben Fahrzeugen im Einsatz, hieß es.