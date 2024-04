Deutscher Urlauber vor Tiroler Bar von Golfcart überrollt

Vier oder fünf Unbekannte fuhren mit dem Gefährt in eine Personengruppe

Ein 36-jähriger Mann ist Samstag früh vor dem Eingangsbereich einer Bar in Ötztal-Bahnhof (Bez. Imst) von einem Golfcart überrollt und verletzt worden. Ebenfalls verletzt wurde eine 19-Jährige, die von dem Elektrogefährt touchiert wurde. Vier oder fünf unbekannte Männer hatten das Golfcart auf dem Parkplatz des Veranstaltungsgeländes, auf dem sich auch die Bar befindet, unbefugt in Betrieb genommen. Damit fuhren sie zur Bar und in eine Personengruppe, so die Polizei.

Der Vorfall trug sich gegen 1.10 Uhr zu, die Unbekannten flüchteten mit einem Auto vom Gelände. Der 36-jährige Deutsche und die 19-jährige Einheimische wurden ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Die Hintergründe liegen noch im Dunkeln, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Tel. 059133-7106).