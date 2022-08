In der Tiroler Arlberg-Gemeinde Pettneu ist am Sonntagvormittag ein Wohnhaus in Brand geraten.

Laut Polizei dürfte das Feuer aufgrund einer eingeschalteten Herdplatte entstanden sein. Ein Autofahrer bemerkte, wie starker Rauch aus einem Fenster des Dachgeschoßes drang, alarmierte die Einsatzkräfte und setzte die Hausbewohner in Kenntnis, die von den Flammen noch nichts mitbekommen hatten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden sei aber groß, so die Polizei. Der Autofahrer passierte das Haus im Ortsteil Schnann gegen 9.30 Uhr. Zwei Hausbewohner dämmten den Brand mit Feuerlöschern ein, ehe die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle brachte.