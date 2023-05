Fastfoodkette KFC öffnet erste Filiale in Westösterreich

Die amerikanische Fastfoodkette Kentucky Fried Chicken (KFC) öffnet am 31. Mai die erste Filiale in Tirol, konkret in Wörgl im Bezirk Kufstein.

Dabei handelt es sich auch um die erste Filiale in Westösterreich, hieß es gegenüber der APA. Unter der Führung des in London ansässigen Unternehmens "Queensway Europe", das für die KFC-Filialen in Europa verantwortlich ist, werden in Wörgl insgesamt 22 Personen beschäftigt sein.

Mit der Eröffnung des neuen Restaurants in Tirol gibt es mittlerweile bereits zwölf Filialen in Österreich. Sechs davon befinden sich in Wien. Weitere Standorte existieren etwa auch in Graz. Das neue Restaurant in Tirol bietet neben dem KFC-Restaurant selbst auch ein KFC-Café und einen Drive-Thru-Schalter, so das Unternehmen.

Weltweit gibt es mehr als 23.000 Restaurants von Kentucky Fried Chicken in über 140 Ländern. Gründer der Kette ist Harland David Sanders, der 1930 in den USA im Bundesstaat Kentucky sein erstes Restaurant eröffnet hatte.