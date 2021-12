× Feuerwehr-Großeinsatz in Innsbrucker Innenstadt

Feuer im Eingangsbereich eines Gebäudes.

In der Innsbrucker Innenstadt ist Mittwochnachmittag ein Feuerwehr-Großeinsatz nach dem Brand eines Gebäudes im Gange gewesen. Laut ersten Informationen brach dieser aus bisher unbekannter Ursache in einem Müllraum im Eingangsbereich des Gebäudes in der Kapuzinergasse aus und breitete sich dann aus, sagte ein Polizeisprecher der APA. Auch aus dem Dach loderten Flammen. Die Straßen rund um das Haus wurden weiträumig abgesperrt.

© APA/ZEITUNGSFOTO.AT ×

© APA/ZEITUNGSFOTO.AT Laut ersten Informationen brach dieser aus bisher unbekannter Ursache in einem Müllraum im Eingangsbereich des Gebäudes in der Kapuzinergasse aus und breitete sich dann aus, sagte ein Polizeisprecher der APA. Auch aus dem Dach loderten Flammen. Die Straßen rund um das Haus wurden weiträumig abgesperrt. ×

© APA/ZEITUNGSFOTO.AT Laut ersten Informationen brach dieser aus bisher unbekannter Ursache in einem Müllraum im Eingangsbereich des Gebäudes in der Kapuzinergasse aus und breitete sich dann aus, sagte ein Polizeisprecher der APA. Auch aus dem Dach loderten Flammen. Die Straßen rund um das Haus wurden weiträumig abgesperrt. ×

© APA/ZEITUNGSFOTO.AT ×

© APA/ZEITUNGSFOTO.AT ×

Dichte Rauchwolken waren über der Innenstadt zu sehen. Ob auch ein angrenzendes Wohn- und Pflegeheim betroffen war, war vorerst unklar. Im Einsatz standen die Innsbrucker Berufsfeuerwehr sowie Rettung und Polizei mit mehrere Fahrzeugen.