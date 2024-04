"From Farm to Table": Die Renaissance frischer, nachhaltiger Lebensmittel

OE24 verlost einen Gutschein für ein Dinner für zwei Personen.

In einer Zeit, in der Gesundheit, Nachhaltigkeit und die Herkunft von Lebensmitteln an Bedeutung gewinnen, erlebt die Bewegung From Farm to Table eine bemerkenswerte Renaissance. Diese Bewegung legt Wert darauf, lokale Landwirtschaftsbetriebe zu unterstützen und frische, qualitativ hochwertige Lebensmittel direkt vom Erzeuger zu beziehen. Der Lacknerhof in Oberlangkampfen ist ein Vorreiter dieser Bewegung und lädt seine Gäste zu einem kulinarischen Erlebnis ein, das die Qualität hofeigener Produkte mit exquisiter Küche vereint. Martin Radinger vom Lacknerhof betont: From Farm to Table ist mehr als nur ein Trend; es ist eine Bewegung, die die Verbindung zwischen Landwirten und Verbrauchern wiederherstellt."

Der Lacknerhof ist weit mehr als nur ein Bauernhof. Es ist ein Ort, an dem die Tradition der Landwirtschaft mit eigener Kulinarik verschmilzt, um unvergessliche Geschmackserlebnisse zu schaffen. Die Produkte des Hofes, von frischem Gemüse bis hin zu zartem Fleisch, spiegeln die regionale Vielfalt und die Liebe zum Detail wider. Jedes Gericht, das in der Küche des Hofes zubereitet wird, ist eine Hommage an die natürlichen Aromen der Umgebung.

Die Gäste des Lacknerhofs haben die Möglichkeit, die Frische und Qualität der Produkte nicht nur in den Gerichten des hauseigenen Restaurants zu erleben, sondern auch in den zwei gemütlichen Appartements, die für Urlauber bereitstehen. Hier können sie die Ruhe der ländlichen Umgebung genießen und gleichzeitig die kulinarischen Köstlichkeiten probieren, die direkt vor ihrer Haustür angebaut werden.

Bei einem Besuch im Lacknerhof ist es nicht schwer, die Regionalität in jedem Bissen zu schmecken. Von der Vorspeise bis zum letzten Happen der traditionellen Nachspeise - die Verbindung zur Natur und zur Region ist in jeder Speise spürbar.

"Durch den Zusatzverkauf unserer Produkte im hofeigenen Laden können wir nicht nur Frische garantieren, sondern auch eine nachhaltige Landwirtschaft fördern und gleichzeitig unsere Gemeinschaft stärken", sagt Radinger.

Der Lacknerhof verkörpert die Ideale von "From Farm to Table" und setzt ein Zeichen für eine bewusste, nachhaltige Ernährung. In einer Welt, die oft von Massenproduktion und globalen Lieferketten geprägt ist, bietet der Lacknerhof eine Oase der Authentizität und Qualität. Hier können die Gäste nicht nur die Schönheit der Natur erleben, sondern auch den unvergleichlichen Geschmack regionaler Köstlichkeiten genießen.

OE24 verlost ein 5-Gänge-Menü für zwei Personen im Lacknerhof. Die Gewinnfrage "Von wo bezieht der Lacknerhof den Großteil seiner Produkte? per Mail mit dem Betreff „Lacknerhof“ an gewinnen@oe24.at beantworten und schon bald einen Abend in Zweisamkeit bei herausragender Küche genießen.