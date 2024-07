Fußgängerin von Radfahrer sexuell belästigt

Der Mann, der auf dem Lechradweg unterwegs war, streckte plötzlich seine Hand aus und berührte die Frau im Brustbereich.

Weißenbach. Eine Fußgängerin ist am späten Montagnachmittag in Weißenbach in Tirol (Bezirk Reutte) von einem vorbeifahrenden, vorerst unbekannten Radfahrer sexuell belästigt worden. Der Mann, der auf dem Lechradweg unterwegs war, streckte plötzlich seine Hand aus und berührte die Frau im Brustbereich, teilte die Polizei mit. Anschließend setzt er die Fahrt in Richtung Forchach fort. Eine Fahndung nach ihm verlief zunächst ergebnislos.

Der Mann wurde als rund 30 bis 35 Jahre alt mit braun gebrannter Haut beschrieben. Er war mit einer kurzen Jeanshose, einem schwarzem T-Shirt und gleichfarbigen Schuhen bekleidet und hatte dunkle, gegelte Haare. Der Gesuchte fuhr ein dunkles Fahrrad. Die Polizei Reutte bat um Hinweise.