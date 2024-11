Gleitschirmpilot blieb in Tirol an Baum hängen

Ein 59-jähriger Gleitschirmpilot ist am Donnerstag in Maurach (Bez. Schwaz) mit seinem Schirm an einem Baum hängen geblieben.

Die Bergrettung brachte den Mann per Seilbergung in Sicherheit, informierte die Polizei. Eine medizinische Versorgung lehnte der 59-Jährige ab. Der Mann startete zu Mittag von der Mauritzalm im Rofangebirge. Er flog in Richtung Erfurter Hütte, um die dortige gute Thermik auszunützen. Dabei verfing sich allerdings der Stabilisator des Gleitschirms an einem Baumwipfel. Der 59-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fluggerät, das sich in weiterer Folge um den Baum wickelte. Bis zum Eintreffen der Bergretter saß der Mann fest.