Größtes Indoor-Silvesterclubbing Österreichs startet erst nach Mitternacht

Mehr als 2.000 Partygäste werden auf drei Floors erwartet.

Ab 21 Uhr feiert und rockt Innsbruck am 31. Dezember mit der StreetLIVE Family am Vorplatz der Innsbrucker Hofburg dem neuen Jahr entgegen. Ganz traditionell zählen dann auch alle gemeinsam den Countdown bis zum Neuen Jahr herunter.

Der Congress Innsbruck lädt nach dem Jahreswechsel zu Mitternacht dnn zu den "Silvester Beats" ein, dem laut Veranstalterangabe größten Indoor-Silvesterclubbing Österreichs unter den historischen Arkadenbögen der Dogana.

Mehr als 2.000 Partygäste feiern auf drei Floors. „Normal ist kaputt“ – mit diesem Motto liefert DJ Jey aux Platines seinem Publikum am Mainfloor eine abgefahrene Show und bringt die Menge mit seiner energiegeladenen Performance zum Toben.

Wer seine liebsten Erinnerungen hochleben lassen möchte, schnappt sich am besten seine Crew, um in der Orangerie aus vollem Halse zu den coolsten Hits seiner Jugend mitzusingen: Der 90’s Floor sorgt für beste Stimmung und bringt die Beats von früher auf die Tanzfläche. On the Decks: DJ Rox, der alle 90’s Kids auf eine Zeitreise mitnimmt und die coolsten Charts von Rock bis Hip-Hop auf seinen Turntables im Gepäck hat.

Um alles, was elektronisch und tanzbar ist, dreht sich der Techno Floor im Archiv hosted by MACHDICHTANZKLAR. Das Innsbrucker Technokollektiv rund um Lancer & Attal, Nachtaktiv und LØU b2b Walle sorgt für pulsierende Beats.Der Eintritt kostet 24,70 Euro.