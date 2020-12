"Illegaler" Krampus schlug mit Rute auf Polizisten ein

Tirol. Die Polizei wurde am Freitag zu dem illegalen Krampuslauf in Längenfeld im Ötztal beordert. Als die Beamten die Identität der maskierten Männer feststellen wollten, marschierten diese einfach weiter. Einer von ihnen, ein 19-Jähriger, beschimpfte die Polizisten und attackierte sie mit der Rute. Dann sprang er in ein angrenzendes eingefrorenes Bachbett und flüchtete.

Doch die Beamten konnten seine Fußspuren im Schnee bis zu einem Einfamilienhaus verfolgen. Dort wurde der Bursch schließlich festgenommen.