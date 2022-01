Jugendliche durch Silvester-Rakete schwer verletzt

Erlitten schwere Verletzungen in Gesicht und Augen.

Beim Zünden einer Feuerwerksrakete sind am Neujahrsabend in Stumm im Zillertal zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren schwer im Gesicht und an den Augen verletzt worden. Der 17-Jährige zündete laut Polizei zunächst die Rakete, diese startete jedoch nicht. Daraufhin entzündete er die nur noch sehr kurze Zündschnur, worauf die Rakete plötzlich am Boden aus unbekannter Ursache explodierte. Die beiden Jugendlichen wurden mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.