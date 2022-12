Kind begrapscht: Vater übt Selbstjustiz

Nachdem seine kleine Tochter sexuell belästigt wurde, stellte der Vater den Täter.

Tirol. Das neun Jahre alte Mädchen wurde am Donnerstag im Geschäft eines Einkaufzentrums im Tiroler Kufstein von einem um 30 Jahre älteren Mann ­sexuell belästigt.

Das Kind vertraute sich seinen Eltern an. Die Familie erstattete sofort Anzeige. Daraufhin konnte die Polizei Videoaufzeichnungen, auf denen der Verdächtige erkennbar war, sichern. Von dem Mann fehlte vorerst jede Spur. Doch der Familienvater (37) konnte noch am selben Abend den Sex-Täter ausfindig machen. Er verständigte die Polizei und gab an, dass er in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Kufstein den Gesuchten angetroffen habe und die Polizei schnell kommen solle.

37-Jähriger kassierte mehrere Anzeigen

Anschließend schlug der 37-Jährige mit einem Freund den Triebtäter zusammen. Danach drängte der Vater den 39-Jährigen ins Auto und fuhr mit ihm noch vor dem Eintreffen der Beamten zur Polizei. Wenig später konnte der Pkw dann gegenüber der Polizeiinspektion ausgeforscht werden.

Vor den Augen der Uniformierten versetzte der Tiroler dem Sex-Angreifer einen Faustschlag ins Gesicht. Der 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Während er „nur“ wegen sexueller Belästigung belangt wurde, hagelte es für den Familienvater wegen schwerer Körperverletzung, Freiheitsentziehung und gefährlicher Drohung Anzeigen. Sein Freund wurde ­wegen Verdachts der Körperverletzung angezeigt.