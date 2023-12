Lawine riss Skifahrer (33) in Tirol mit

Ein Deutscher wurde rund 150 Meter weit mit den Schneemassen mitgerissen.

Tirol. Dramatische Szenen haben sich am Montag über dem sogenannten Kälberkar in St. Sigmund im Sellrain gegen 14.40 Uhr abgespielt. Ein 33-jähriger Deutscher hat auf einer Höhe von 2650 Metern in steilem Gelände ein trockenes Schneebrett ausgelöst.

150 Meter weit mitgerissen

150 Meter wurde der Skifahrer mitgerissen. Dort kam er verschüttet zum Liegen. Obwohl der Mann über eine Felstufe gespült wurde, blieb er unverletzt. Er erlitt allerdings einen Schock. Weitere Begleiter des Mannes, welche nicht mitgerissen wurden, setzten sofort einen Notruf ab

Der Deutscher, der zum Glück nur oberflächlich verschüttet wurde, konnte von der Crew des NAH Martin 2 geborgen und ins Tal gebracht werden.