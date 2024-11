Linienbus krachte in Gartenhaus - 16 Passagiere gerettet

Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag in Innsbruck.

Ein Linienbus ist am späten Dienstagnachmittag in Innsbruck in einem Gartenhaus stecken geblieben. Der 34-jährige Fahrer hatte zuvor in der Weiherburggasse in Richtung Alpenzoo einer entgegenkommenden Kehrmaschine ausweichen wollen und war auf den Gehsteig gefahren.

© Berufsfeuerwehr Innsbruck ×

Dabei durchbrach er einen Zaun und prallte gegen das dahinter befindliche Haus. 16 Insassen mussten von der Feuerwehr geborgen werden, sie blieben ebenso wie der Fahrer unverletzt.

Die Bergung des Busses, dessen vorderer Teil über eine Mauer hinausragte und der teils in der Luft hing, dauerte rund drei Stunden, teilte die Polizei mit. Insgesamt neun Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen sowie die Rettung samt Wagen standen im Einsatz.