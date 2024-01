Überfordert: Mann tötete pflegebedürftige Frau

Ein 78-jähriger Österreicher hat offenbar am Donnerstag in der gemeinsamen Wohnung in Zell am Ziller seine pflegebedürftige, ebenfalls betagte Frau getötet. Danach beging er Selbstmord.

Tirol. Die erwachsene Tochter des Paares deckten das Drama im Zillertal auf, die die beiden Toten Freitagfrüh in der Wohnung der Eltern in Zell am Ziller fand und die im gleichen Haus wohnt. Als die Frau am Morgen nach ihren Eltern sehen wollte, fand sie die leblose Mutter im Bett im Schlafzimmer. In einem anderen Raum lag der Vater. Für beide kam jede Hilfe zu spät. Weitere Erhebungen in dem Fall sind noch im Gange. So würden unter anderem noch Spurensicherungen in der Wohnung sowie Befragungen des näheren Umfelds der Eheleute durchgeführt. Die Obduktion der Leichen ist für kommenden Montag geplant. „Wir gehen davon aus, dass der 78-jährige Ehemann seine pflegebedürftige Frau (72) erstickt und dann sich selbst das Leben genommen hat", sagt der stellvertretende LKA-Chef Gert Hofmann. Das Haus der Verstorbenen, in dem auch deren Tochter lebt. © Zoom Tirol × Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.