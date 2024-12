Mann versetzte 19-Jährigem in Tirol Faustschlag - bewusstlos

Der 19-Jährige wurde zunächst in das Krankenhaus Zams eingeliefert und dann in die Innsbrucker Klinik überstellt.

Serfaus. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Niederländer und einem 19-jährigen Landsmann ist Donnerstagabend im Ortsgebiet von Serfaus in Tirol (Bezirk Landeck) eskaliert. Der 46-Jährige versetzte seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser zu Boden stürzte, mit dem Kopf aufschlug und bewusstlos liegen blieb. Der 19-Jährige wurde zunächst in das Krankenhaus Zams eingeliefert und dann in die Innsbrucker Klinik überstellt.

Letzteres erfolgte aufgrund der Schwere der Verletzungen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 46-Jährige machte sich nach der Tat davon, wurde aber wenig später von der Exekutive angetroffen. Der Niederländer wurde auf freiem Fuß angezeigt.