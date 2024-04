Mercedes ging vor Bäckerei in Flammen auf

Das Auto fing plötzlich Feuer, während die ältere Dame aus Kufstein als Kundin in der Bäckerei stand.

Tirol. Mit dem Schrecken kam eine ältere Dame aus Kufstein am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr davon. Denn nachdem sie den E-Klasse-Mercedes vor der Bäckerei in Kufstein abgestellt hatte, fing das Auto im Bereich des Motors zu brennen an. Die Ursache war vorerst unklar.

Bald stand der Wagen in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr mussten anrücken, um das Feuer unter schwerem Atemschutz zu löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Bäckerei konnte verhindert werden.

Brandursache noch unklar

Am Mercedes entstand vermutlich Totalschaden. Die Brandursache wird polizeilich ermittelt. Im Einsatz standen die Stadtfeuerwehr Kufstein, der Rettungsdienst sowie die Polizei.