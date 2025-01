ÖBB-"Hahnenkammexpress" pendelt im "Wiener S-Bahn-Takt"

Die ÖBB haben sich auch heuer wieder für den Andrang bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel am kommenden Wochenende gerüstet und warten mit Taktverdichtung und mehr Sitzplätzen auf.

Der kostenlose "Hahnenkammexpress" pendelt "fast im Wiener S-Bahn-Takt zwischen Kirchberg, Kitzbühel und St. Johann in Tirol", teilten die ÖBB am Dienstag in einer Aussendung mit. Insgesamt 80.000 zusätzliche Sitzplätze stehen für Sportfans und Partygäste zur Verfügung.

"Unser Ziel ist es, die Fans pünktlich und sicher zu den Rennen und wieder nach Hause zu bringen", sagte Markus Moser, Projektleiter des ÖBB-Personenverkehrs Tirol. Um am Samstag rechtzeitig zur Abfahrt auf der Streif zu gelangen, wird um 8.00 Uhr ein Sonderzug von Innsbruck nach Kitzbühel fahren. Zusätzliche Halte wird es in Schwaz, Jenbach, Brixlegg und Wörgl geben. Zugbegleiter aus Italien, der Schweiz und Deutschland werden die ÖBB-Mitarbeiter zudem unterstützen.

Die Haltestelle "Kitzbühel Hahnenkamm" in unmittelbarer Nähe zum Zielgelände wird am Wochenende zum "Hauptbahnhof des alpinen Skirennsports", hieß es. Ein modernes Leitsystem sorgt für einfache Orientierung. Die S-Bahnen werden in doppelter Stärke mit 400 Sitzplätzen und zu Spitzenzeiten im 7,5-Minuten-Takt fahren. Eine frühzeitige Anreise wird trotzdem empfohlen.