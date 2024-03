Einen Großeinsatz der Feuerwehren löste am Donnerstagmittag ein 36-Jähriger aus.

Ein 36-Jähriger soll am frühen Donnerstagnachmittag an der Tiroler Planseestraße, Bezirk Reutte, im Bereich Heiterwanger See und Plansee mit einem Feuerzeug und brennenden Zigaretten mehrere Brandherde gelegt haben. Der Österreicher war noch am selben Tag in der Nähe der Tatorte festgenommen worden und hatte sich geständig gezeigt, berichtete die Polizei. Die Löscharbeiten waren Freitagfrüh noch nicht abgeschlossen, teils gestalteten sich diese schwierig.

Zeitweise musste die Brandbekämpfung wegen Steinschlaggefahr im unwegsamen Gelände gestoppt werden. Gegen 19.00 Uhr wurden die Arbeiten unterbrochen, nachdem es dunkel geworden war. Das Ausmaß der verbrannten Wald- und Wiesenfläche könne noch nicht abgeschätzt werden, hieß es. Durch die Brände wurde niemand verletzt, Gebäude wurden nicht beschädigt. Das Motiv für die mutmaßliche Brandstiftung sei noch unklar.

Die Planseestraße war Donnerstagnachmittag für mehrere Stunden gesperrt. Rund 130 Feuerwehrleute, die Bergrettung und zwei Polizeihubschrauber waren im Einsatz.