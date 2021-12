Polizei ging davon aus, dass es weitere Opfer gibt.

Mils. Ein Mädchen ist in Mils bei Hall in Tirol Montagmittag von einer 70-jährigen Pensionistin in einem Bus unsittlich berührt worden. Die Polizei konnte die Verdächtige stellen. Die Ermittler gingen davon aus, dass sich die Frau auch an anderen minderjährigen Kindern vergriffen haben könnte.

Etwaige Opfer bzw. deren Eltern werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hall unter 059133/7110 zu melden.