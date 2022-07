Pferd geht durch, Reiterin (52) stürzt und stirbt

Nach notärztlicher Versorgung wurde die Verunfallte vom Notarzthubschrauber C4 in die Universitätsklinik nach Innsbruck verbracht, wo sie schließlich ihren Verletzungen erlag.

Tirol. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag: Gegen 11:30 Uhr ritt eine 52-jährige Niederländerin mit ihrem Pferd alleine auf dem Leukentalweg von St. Johann in Tirol in Richtung Kirchdorf, als das Pferd aus unbekannter Ursache plötzlich "durchging". Die Reiterin versuchte das Pferd wieder unter Kontrolle zu bringen, konnte sich jedoch nach kurzer Strecke nicht mehr halten und stürzte vornüber vom Pferd.

Die Frau prallte mit dem Kopf voran am Schotterweg auf und kam bewusstlos am Boden zu liegen. Passanten, die den Unfall beobachten konnten, leisteten unverzüglich erste Hilfe und setzten einen Notruf ab, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Nach notärztlicher Versorgung wurde die Verunfallte vom Notarzthubschrauber C4 in die Universitätsklinik nach Innsbruck verbracht, wo sie schließlich am Dienstag ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei heute informierte.