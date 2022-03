Rodel-Unfall: Mann stirbt an seinen Verletzungen

Der 72-Jährige stürzte etwa 15 Meter über mäßig steiles Gelände ab und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Tirol. Am Dienstagvormittag kam es auf der Rodelbahn im Pinnistal im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital zu einem tödlichen Rodel-Unfall. Ein 72-jähriger Österreicher, der alleine mit seinem Schlitten talwärts fuhr, kam aus bisher unbekannter Ursache von der Rodelbahn ab und stürzte etwa 15 Meter über mäßig steiles Gelände ab.

Der Unfall passierte in einer Linkskurve zwischen der Kehre Nr. 5 und Nr. 6, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Der Verunfallte konnte noch mit seinem Handy selbständig die Rettungskette in Gang setzen. Als die alarmierte Bergrettung und Crew des Notarzthubschraubers "C1" beim Unfallopfer eintraf, war der Mann seinen Verletzungen bereits erlegen.

Im Einsatz standen neben dem Notarzthubschrauber "C1", die Bergrettung Neustift im Stubaital (7 Einsatzkräfte) und die Feuerwehr Neustift (2 Einsatzkräfte). Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Bericht an die zuständigen Stellen verfasst werden, wie die Polizei informiert.