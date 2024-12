Ski anschnallen: Openings vom Arlberg bis Ötztal

In St. Anton am Arlberg werden drei Bühnen im Ortszentrum aufgebaut.

Viele Wintersportfans können es kaum erwarten, sich wieder die Bretter unterzuschnallen. Am 6. Dezember ist es in St. Anton am Arlberg soweit, das Skigebiet öffnet wieder. Während des gesamten Eröffnungswochenendes können neue Ski- und Snowboardmodelle diverser bekannter Hersteller getestet werden. Im Ort gibt es von 16 bis 22 Uhr an verschiedenen Stellen Live-Musik und Foodtrucks. Coverbands von U2, David Bowie, Elton John und Queen lassen die Skischuh-Schmerzen vergessen.Pitztal. Das Skigebiet Hochzeiger im Pitztal veranstaltet am Samstag, 7. Dezember, ein Konzert mit Tim Bendzko, dem Mann, der „Nur noch kurz die Welten retten will“. Das Konzert, das um 14 Uhr an der Mittelstation in Jerzens beginnt, markiert den musikalischen Start in die Skisaison.Ötztal. Das besonders bei Familien und Skianfängern beliebte Skigebiet Hochoetz im vorderen Ötztal startet ebenfalls am Samstag in die neue Saison. Wintersportfans können sich bis zum 15. Dezember auf Skipassangebote und günstige Konditionen bei Skikurse und Verleih freuen.