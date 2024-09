Sohn stach mit Messer auf eigenen Vater ein

Ein 30-Jährige ging wohl schwer betrunken mit einem Küchenmesser auf seinen Vater los. Die Mutter konnte das Schlimmste verhindern.

Tirol. Ein alkoholisierter 30-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck versucht haben, seinen 68-jährigen Vater in der elterlichen Wohnung mit einem Küchenmesser zu töten. Dem Vater und der 63-jährigen Mutter gelang es, dem Sohn das Messer abzunehmen und einen Notruf abzusetzen. Der 30-Jährige ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen. Die Eltern kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden ambulant behandelt, berichtete die Exekutive am Montag.

Über das Motiv war indes noch nichts bekannt, sagte Polizeisprecher Stefan Eder zur APA. "Die Alkoholisierung dürfte aber eine Rolle gespielt haben", meinte er. Der festgenommene Österreicher verweigerte bisher die Aussage. Dem Vorfall soll ein Streit vorausgegangen sein. Der 30-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Polizei ging von einem Mordversuch aus.