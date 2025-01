Sturz beim Skifahren: Mann (81) stirbt in Tiroler Spital

Ein 81-Jähriger ist nach einem Sturz beim Skifahren in Ischgl in Tirol (Bezirk Landeck) am Samstag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Mann war am Tag zuvor ohne Fremdeinwirkung zu Sturz gekommen. Er war im Zuge der ersten Versorgung durch die Pistenrettung noch ansprechbar, dann verschlechterte sich aber sein Zustand und der 81-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Dort verstarb er schließlich am Samstag. Laut Polizei stellte sich übrigens heraus, dass der Senior bereits am vergangenen Mittwoch im Skigebiet ohne Fremdverschulden zu Sturz gekommen war. Dabei wurde der Skihelm beschädigt.