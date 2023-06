Suchaktion nach Vermisstem in Tiroler Sillschlucht

Mann bei Brand in Wien-Floridsdorf gestorben Bei einem Feuer in einer Wohnung in der Werndlgasse in Wien-Floridsdorf ist am Freitagnachmittag ein Mann gestorben. Das Opfer dürfte im Bett mit einer Zigarette die Matratze in Brand gesetzt haben, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr.