Betrunkener Teenie-Raser (16) baute Unfall mit geklautem Auto

Das Auto hatte der erst 16-Jährige auf einem Restaurant-Parkplatz geklaut.

Einen fürchterlichen Unfall baute ein sehr betrunkener Teenie-Raser samt gleichaltrigem Beifahrer in Kirchbichl, Bezirk Kufstein. Der völlig betrunkene 16-Jährige hatte das Auto auf dem Parkplatz eines Restaurants in Hopfgarten geklaut, nachdem er den hinterlegten Autoschlüssel beim Fahrzeug entdeckt hatte. Mit einem gleichaltrigen Jungen als Beifahrer raste der Teenie dann mit dem gestohlenen Fahrzeug Richtung Wörgl.

Als sie eine Polizeistreife entdeckten, bogen sie auf die Loferer Straße nach Itter/Söll ab. Mit bereits 140 km/h verlor der 16-Jährige in einer lang gezogenen Linkskurve schließlich die Kontrolle über den Wagen, raste in ein angrenzendes Feld. Danach prallte das Auto in eine Laterne und einen Baum und krachte dann gegen zwei Fahrzeuge, die bei einem Einfamilienhaus geparkt waren.

Batterie des Wagens flog ins Haus

Die Wucht der Kollision war so groß, dass die Batterie des Unfallwagens aus dem Fahrzeug durch ein Hausfenster ins Erdgeschoß des Gebäudes geschleudert wurde. Eine Frau (36), die gerade vor Ort war, blieb unverletzt. Die beiden Teenies konnten sich selbst aus dem Wrack befreien.Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 16-Jährige muss mit mehreren Anzeigen rechnen.