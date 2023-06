Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag kurz vor 14.00 Uhr in Pettneu am Arlberg frontal in das Auto eines 54-Jährigen gerast und gestorben.

Pettnau. Der 56-Jährige hatte gemeinsam mit zwei weiteren Bikern - einer vor und einer hinter ihm - in einer lang gezogenen Rechtskurve einen Pkw überholt ein war auf die Gegenfahrbahn geraten. Zwei der vier Insassen des entgegenkommenden Wagens - eine 44-Jährige und ein Neunjähriger - wurden laut Polizei mit Verletzungen ins Spital Zams gebracht.