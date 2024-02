Video zeigt totales Chaos auf Piste in Ischgl

Nach dem Apres-Ski herrscht Chaos in Ischgl - dutzende Skifahrer kullern ins Tal.

Ischgl gehört zu den beliebtesten Winterdestinationen der Alpen. Auf 239 Pistenkilometer kommen im Tiroler Oberland nicht nur Sportbegeisterte voll auf ihre Rechnung, sondern auch Party-Urlauber. Die Apres-Ski-Partys in Ischgl sind legendär und sorgen mitunter auch für chaotische Zustände.

Ein Video, das im Tiroler Ischgl aufgenommen wurde, geht derzeit im Internet viral. Darauf zu sehen ist völliges Chaos auf der überfüllten Talabfahrt – dutzende Ski- und Snowboardfahrer sind sich im Weg und kommen reihenweise zu Fall. Der Instagram-User, der den Clip postete, schrieb dazu nur „Ischgl Après Après-Ski“.

In den sozialen Medien löste das Video große Empörung auf. „Nein, danke“ schrieb etwa ein User, ein anderer meint: „Da kann ich ruhig auf das Skifahren verzichten.“

Aufgenommen wurde das Video am 27. Jänner um 16.30 Uhr. Viele Skifahrer besuchten zuvor bereits ein Apres-Ski-Lokal und fuhren dann sichtlich beeinträchtigt ins Tal. Ähnliche Videos von der Talabfahrt in Ischgl gingen bereits in den letzten Jahren viral und zeigten ein ähnliches Bild.