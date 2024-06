Insgesamt sieben Kinder verletzt, weil eine Rutsche in sich zusammenfiel.

Nach einem Unfall mit einer Luftrutsche am Sportplatz in Pfunds (Bezirk Landeck) Freitagvormittag sind vier Kinder verletzt ins Krankenhaus Zams eingeliefert worden. Insgesamt sieben Kinder wurden verletzt, als die sieben Meter hohe Luftrutsche bei dem Kindersportfest kurzzeitig in sich zusammen fiel. Wie es dazu gekommen war, sei noch unklar, berichtete die Polizei. Ermittlungen zur Unfallursache seien im Gange, hieß es.