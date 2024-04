Nach Sahara-Stürmen: Wrack von vermisster Cessna in Stubaier Alpen gefunden

Das Flugzeug bzw. die Wrackteile wurden im Bereich des Schrankogels auf 2.800 Meter gefunden.

Tirol. Entdeckt hat das Wrack der seit Samstag vermissten Cessna FR172 F Reims Rocket die Besatzung eines Polizeihubschraubers am Montag bei einem Suchflug. Nach der Lokalisierung werden nun erfahrene Ermittler zur Unglücksstelle im hochalpinen Raum gebracht.

© Getty (Archivbild) ×

Der Pilot des weiß-blauen Kleinflugzeugs war am Karsamstag auf einem Retourflug von Rom in Richtung Deutschland nach Bad Wörishofen im Unterallgäu gestartet. Nordöstlich von Sölden riss schließlich der Kontakt um 11.45 Uhr ab, so die Polizei. Der Pilot - der mit seiner Cessna in stürmisches Föhn-Wetter gekommen sein dürfte, Sahara-Staub und Orkanböen über den Alpen verschärften die Situation - meldete zuletzt, dass er immer mehr an Höhe verlieren würde.

Kurz nach dem Verschwinden machten sich zwei Polizeihelis auf die Suche nach dem Kleinflugzeug, die jedoch bald wieder abgebrochen werden musste: Ein Sturm hatte sich über dem Ötztal zusammengebraut.

Sonntagfrüh starteten dann erneut die Bergrettung Sölden und zwei Polizeihubschrauber die Suche nach der Cessna und dem allein reisenden Piloten, der das Unglück kaum überlebt haben dürfte.