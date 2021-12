Zwei Skiunfälle mit Schwerverletzten in Tirol

21-Jährige mit schweren Kopfverletzungen im Spital -52-Jährige nach Kollision schwer verletzt.

Am Samstag haben sich in Tirol zwei folgenschwere Skiunfälle ereignet. Eine 21-Jährige hat sich in Ellmau (Bezirk Kufstein) gegen 22.00 Uhr bei der Abfahrt nach dem Besuch im Bergrestaurant bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die junge Frau war mit einer Gruppe unterwegs, die Erste Hilfe leistete. Sie wurde ins Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht, berichtete die Polizei.

Rettungshubschrauber

Am Vormittag zog sich eine 52-jährige Skifahrerin bei einer Kollision mit einem 21-Jährigen in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) schwere Verletzungen zu. Die Verunfallte wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Hall in Tirol ins Spital geflogen.