Drama in Schönbrunn: Alle Bisons tot

Die Schafe aus dem Streichelzoo haben vermutlich die Bisons infiziert.

„Wir haben leider traurige Nachrichten“, schreibt der Tiergarten Schönbrunn auf Facebook. In den vergangenen Wochen sind fünf Bisons im Zoo gestorben.

„Die ersten pathologischen Untersuchungsergebnisse deuten auf eine Erkrankung in Folge einer Infektion mit einem Schafherpesvirus hin, das nicht auf den Menschen übertragbar ist. Als mögliche Überträger kommen die Ouessantschafe aus dem Streichelzoo in Frage“, so der Tiergarten weiter.

Nach Gesprächen mit externen Fachleuten hat man sich dazu entschlossen, das verbliebene Bison-Kalb einzuschläfern. Es werden somit aktuell keine Bisons mehr im Tiergarten Schönbrunn gehalten. "Wir bedauern den Verlust dieser prächtigen Tiere zutiefst", so der Zoo.