Tödlicher Frontalunfall: LKW crasht in PWK

Am Freitagvormittag ereignete sich auf der S5 im Bezirk Krems nahe Grunddorf ein tragischer Verkehrsunfall, der ein Menschenleben forderte. Ein Lkw-Gespann kollidierte frontal mit einem PKW, was zu einer massiven Deformation des Fahrzeugs führte. Die genauen Umstände, die zu diesem Frontalcrash führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Umgehend eilten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Unfallstelle, doch trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte kam für die rund 69-jährige PKW-Lenkerin jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Der etwa 47-jährige tschechische Lkw-Lenker wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr übernahm die Bergung beider Fahrzeuge. Die Ersthelfer, die zurecht kamen und Hilfe leisteten, erhalten laut ersten Informationen psychologische Betreuung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Die S5 war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.