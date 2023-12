Tote Person bei Zimmerbrand in Wien-Margareten

Der Heimhilfe wurde nicht geöffnet, weshalb in weiterer Folge die Feuerwehr die Türe aufbrach und die Leiche entdeckte.

Wien. Bei einem Zimmerbrand in der Margaretenstraße im gleichnamigen Wiener Gemeindebezirk ist am Sonntagvormittag eine Person ums Leben gekommen. Der Heimhilfe wurde nicht geöffnet, weshalb in weiterer Folge die Feuerwehr die Türe aufbrach und die Leiche entdeckte. Die Flammen waren bereits von selbst erloschen, dennoch wurden sicherheitshalber die umliegenden Wohnungen kontrolliert, berichtete ein Sprecher.