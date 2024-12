Verletzter Pensionist in Amstetten - 84-Jähriger hatte schwere Kopfverletzungen

In Amstetten sorgt ein erschreckender Vorfall für Aufregung: Ein 84-Jähriger wurde mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden. Gerüchte von einem Kopfschuss gingen um, es könnte aber auch ein Angriff mit stumpfer Gewalt bzw. ein Unfall oder Sturz gewesen sein.

NÖ. Entdeckt wurde die mögliche Gewalttat Dienstagvormittag: Laut Beobachtungen soll ein Pensionist in einer Blutlache liegend vor einer Wohnhausanlage aufgefunden worden sein. Seine Verletzungen ließen auf den ersten Blick auf einen Kopfschuss schließen, was von der Polizei aber so nicht bestätigt werden konnte. Laut Exekutive könne derzeit auch ein Unfall nicht ausgeschlossen werden.

Jedenfalls kam es in der Parksiedlung in Amstetten zu einem Cobra-Einsatz. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner ist einem vorläufigen Sachverständigengutachten zufolge eine Schussverletzung auszuschließen. Es liege stumpfe Gewalteinwirkung vor. Der

Der 84-Jährige wurde ins Spital gebracht. Sein Zustand ist stabil. Der Mann sei ansprechbar, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar, die Ermittlungen laufen. Tatortgruppe und Spezialisten des Landeskriminalamtes sind vor Ort.

Der Auffindungsort in der Wohnhausanlage blieb für die Ermittlungen der Tatortgruppe vorerst gesperrt.