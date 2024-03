Überfall am Nachhauseweg: Vergewaltiger geschnappt

Eine Polizistin erkannte den Ungarn, der in der Nähe des Tatorts zufällig kontrolliert wurde, anhand der Beschreibung.

Fahndungserfolg in Wien: Aufgrund einer zufälligen Personenkontrolle konnte ein Ungar, der eine 41-jährige Frau am Weg von ihrer Arbeit nach Hause vergewaltigt haben soll, festgenommen werden. Gegen den Mann besteht zudem ein Aufenthaltsverbot.

Die Polizeistreife führte am Sonntag, den 17. März, eine Kontrolle in der Kolschitzkygasse in Wieden nicht weit von der Garageneinfahrt entfernt, in der das Opfer vergewaltigt wurde, bei dem 55-Jährigen durch. Dabei kam heraus, dass gegen den Ungarn ein aufrechtes Aufenthaltsverbot vorliegt. Der Mann wurde aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen festgenommen.

In dieser Garageneinfahrt wurde die 41-jährige Frau vergewaltigt. © Google earth

Aufgrund der genauen Täterbeschreibung konnte eine engagierte Polizistin den gleichen Mann in Verbindung mit der Vergewaltigung am zwei Tage zuvor bringen. Die Beamtin kontaktierte sofort das Landeskriminalamt Wien.

Bei der Einvernahme des Ungarn gab er zu, sexuellen Kontakt mit dem Opfer gehabt zu haben, eine Vergewaltigung allerdings bestritt er. Nach der Vernehmung landete der Tatverdächtige in der Justizanstalt Josefstadt.

