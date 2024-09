Umjubelte Österreich-Premiere von „Flying Hänsel & Gretel“

Die Österreich-Premiere von Flying Hänsel & Gretel ist jedenfalls geglückt: Minutenlange Standing Ovations am Ende der ersten beiden Veranstaltungen in Wien und Graz waren der Beleg für einen begeisternden Tourneestart. So begeisterten die Flying Steps mit ihrer einzigartigen Interpretation des klassischen Märchens der Gebrüder Grimm ihr Publikum in Österreich bereits in Wien und Graz.

Die Macht von Social Media - ein Märchen ins Hier-und-Jetzt versetzt

Wie bringt man das meist erzählte Märchen der Welt zum Fliegen? Vartan Bassil, Gründer der Flying Steps, hat darauf eine so einfache, wie schlagende Antwort: „Der Hunger der Kinder von heute ist der Hunger nach Aufmerksamkeit. Und die Verführung des Lebkuchenhauses, der sie nicht widerstehen können, ist die Macht von Social Media.“ Der Wald der virtuellen Welt, in dem Hänsel und Gretel sich verlaufen, wirkt wie ein großes Versprechen: eine Märchenwelt, in der das Wünschen zu helfen scheint. „Social Media füttert die Kinder mit etwas, von dem sie nicht satt werden“, so Vartan Bassil, „und frisst sie dabei auf, mit Haut und Haaren. Social Media frisst unsere Kinder!“ Mit internationalen Topstars performen die Flying Steps ihre Show auf tänzerisch atemberaubendem Niveau, unterstützt von musikalischen Highlights aus allen Welten: Oper, Hiphop, Pop und Beatboxen.

Weitere Termine der Österreich-Tour

Salzburgarena: 09.10.2024, 19.30 Uhr

VAZ St. Pölten: 11.10.2024, 19.30 Uhr

Design Center Linz: 12.10.2024, 19.30 Uhr

1 plus 1-Aktion für Hochwassergeschädigte, Unwetteropfer und Helfer

Gerade in schweren Zeiten wie der Hochwasser-Katastrophe im Osten Österreichs gibt es für diese weiteren Veranstaltungen ein besonderes Angebot: Beim Kauf eines Tickets für eine der kommenden Shows und bekommt man ein zweites Ticket dazu geschenkt (Buchung von mindestens zwei Tickets auf oeticket in der gleichen Kategorie). “Diese Aktion ist prinzipiell für Hochwassergeschädigte, Unwetteropfer und vor allem auch alle Helfer sowie Angehörige des Österreichischen Bundesheeres sowie der Blaulichtorganisationen gedacht. Wir wollen mit dieser Aktion etwas Freude zurückgeben und bedanken uns damit auch für die Solidarität der letzten Tage!”, erklärt dazu Wolfgang Übl namens des Veranstalters der Österreich-Tournee der Flying Steps. Die Aktion gilt jedenfalls ab sofort für alle Restkarten und freien Tickets der weiteren Veranstaltungen.



Und so einfach geht´s: