Unbekannte verübten Brutalo-Attacke auf Jugendlichen

Ein 16-Jähriger ist am späten Freitagnachmittag am Lohbachufer im Innsbruck Stadtteil Hötting von zwei oder drei unbekannten Tätern brutal attackiert worden. Die Unbekannten versetzten dem Österreicher Schläge auf den Kopf und Fußtritte, informierte die Polizei. Der Jugendliche wurde verletzt und mit der Rettung in die Klinik eingeliefert. Eine Fahndung nach den Tätern verlief vorerst ergebnislos. Weitere Ermittlungen waren im Gange.