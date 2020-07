Untertitel-Panne beim ORF sorgt für Lacher im Netz

Der Fehlerteufel schlich sich erneut in die Untertitel des Öffentlich-Rechtlichen. Dieses Mal traf es die "ZiB Nacht" und Polit-Experten Peter Filzmaier.

Einige werden sich noch an die Untertitel-Panne während der Angelobung der Bundesregierung erinnern. Nun fiel aufmerksamen Zuschauern wieder auf, dass der Text am unteren Bildrand keinesfalls zur aktuellen Sendung passen kann. In der "ZiB Nacht" auf ORF 1 war Polit-Experte Peter Filzmaier zu Gast. Er gab vor Moderator Jürgen Pettinger eine Analyse der Halbjahres-Performance von Türkis-Grün ab.

Zuschauer, die das ganze über die TVthek verfolgt haben, wird aber aufgefallen sein, dass das, was Filzmaier sagt, und das, was in den Untertiteln steht, keinesfalls dasselbe ist. Denn während der Experte über Beliebtheitswerte, Zusammenarbeit und Co. sprach, spielte sich in den Untertiteln wortwörtlich ein ganz anderer Film ab. "Breites Lächeln, fettes Lachen. Du liebst es" oder "Ich liebe es hier" waren dort beispielsweise zu lesen. Das war aber noch lange nicht alles.

Einem aufmerksamen Zuseher ist dies aufgefallen und stellte die Screenshots netterweise auf Twitter. Dort sorgt die erneute Untertitel-Panne wieder einmal für Lacher.