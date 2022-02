Valentinstag: So verliebt ist Österreich

Am Montag feiert das halbe Land den Valentinstag. 93% sind glücklich in der Liebe.

Tag der Liebe. Vor einigen Jahren noch als Marketing-Gag verschmäht, ist der Valentinstag mittlerweile auch in Österreich zum fixen Bestandteil des Alltags geworden. Mehr als die Hälfte der Österreicher (51 %) wollen am 14. Februar, am kommenden Montag, ihren Partner beschenken (Studie von Offerista, 2.078 Interviews). 58 % der Frauen und 35 % der Männer bekommen eine Überraschung.

Pandemie ist kein "Beziehungskiller"

Sehr wichtig. Für mehr als 54 % der Befragten ist der Valentinstag „wichtig“, davon finden ihn 27 % sogar „sehr wichtig“.

1,8 Mio. Singles. Mehr als zwei Drittel der Österreicher ab 18 Jahren sind in einer Partnerschaft. Das bedeutet: 1,8 Millionen Menschen (29 %) sind Single (Studie von marketagent.com für Par­ship, 1.000 Interviews).

Mehr als zwei Drittel der Österreicher ab 18 Jahren sind in einer Partnerschaft. Das bedeutet: 1,8 Millionen Menschen (29 %) sind Single (Studie von marketagent.com für Par­ship, 1.000 Interviews). Fast alle glücklich. 93 % der Österreicher (Befragung vor fünf Monaten), die einen Partner haben, sagen, sie sind zufrieden.

93 % der Österreicher (Befragung vor fünf Monaten), die einen Partner haben, sagen, sie sind zufrieden. Corona. Die Pandemie veränderte auch die meisten Beziehungen, wurde aber nicht zum Beziehungskiller. Wegen der Lockdowns musste man viel mehr Zeit daheim verbringen. 35 % der Paare sagen, diese Zeit hat ihre Beziehung verbessert (Immoscout-Studie, 500 Interviews).

Die Pandemie veränderte auch die meisten Beziehungen, wurde aber nicht zum Beziehungskiller. Wegen der Lockdowns musste man viel mehr Zeit daheim verbringen. 35 % der Paare sagen, diese Zeit hat ihre Beziehung verbessert (Immoscout-Studie, 500 Interviews). Mehr unternehmen. Corona hat uns zusammengeschweißt. 46 % sagen, dass sie auch nach den Lockdowns mehr Zeit miteinander verbringen. 39 % unternehmen mehr, etwa Ausflüge.

Corona hat uns zusammengeschweißt. 46 % sagen, dass sie auch nach den Lockdowns mehr Zeit miteinander verbringen. 39 % unternehmen mehr, etwa Ausflüge. Sex. Zufrieden mit dem Sex in ihrer Beziehung sind 81 % der Befragten (Parship-Studie).

Zufrieden mit dem Sex in ihrer Beziehung sind 81 % der Befragten (Parship-Studie). Wie oft? Eines hat Corona nicht verändert: die Häufigkeit von Sex in Österreichs Schlafzimmern. Während der Krise hatte die Hälfte aller Paare zumindest einmal pro Woche Sex, weitere 20 % mindestens einmal im Monat. Eine Vergleichsstudie von 2017 kommt zu demselben Ergebnis.

© oe24