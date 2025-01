Vater von Leon sucht Mörder seines Sohnes via Website

Eineinhalb Jahre war Florian Apler unschuldig in U-Haft. Seit seinem Freispruch sucht er die wirklichen Mörder seines Sohnes. Sein Buch und eine Website sollen helfen.

Heute trat Florian Apler öffentlich im Presseclub Concordia auf. Der ernste Hintergrund hat international für Schlagzeilen gesorgt:

Es ist ein Fall, der weltweit für Schlagzeilen sorgt: Am 28. August 2022 gegen fünf Uhr morgens wird Florian Apler auf der Uferpromenade der Kitzbüheler Ache aufgefunden.

Neben dem bewusstlos geschlagenen Mann der Kinderbuggy seines Sohnes – umgestürzt und leer. Wenig später wird der Leichnam des sechsjährigen Leon flussabwärts geborgen.

Nach einem halben Jahr ergebnisloser Ermittlungen wird Florian Apler wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen – volle 522 Tage lang.

Nach eineinhalb Jahren in U-Haft und völliger Isolation vollständig freigesprochen

Am 1. August 2024 wird der Familienvater in Innsbruck von einem achtköpfigen Geschworenengericht einstimmig rechtskräftig freigesprochen.

Am 5. Juli 2016 wird unser Sohn Leon geboren.

Am 28. August 2022 wird er nach einem Raubüberfall tot aufgefunden.

Am 27. Februar 2023 werde ich in Untersuchungshaft genommen.

Am 23. April 2024 werde ich wegen Mordes an unserem Sohn angeklagt.

Am 17. Juli 2024 beginnt nach 507 Tagen Haft mein Prozess in Innsbruck.

Am 1. August 2024 werde ich von einer Jury einstimmig freigesprochen.

Der wahre Täter läuft seit 887 Tagen frei herum.

Mit seiner Website sucht Florian Apler nach Hinweisen nach den Tätern.

Apler spricht von einem Justizskandal, von vielen Hinweisen, die ignoriert worden sind vom LKA. Jetzt soll die Bevölkerung helfen.

In seinem Buch beschreibt er die widrigen Umstände in U-Haft, über Fehler in den Ermittlungen und den schlussendlichen Freispruch durch alle 8 Geschworenen. Ruhe hat er bis heute keine - sein Sohn Leon fehlt ihm unendlich und er will Gewissheit über wahren Hintergründe der Tat.