Video über Hotel-Opening wird zum Internet-Hit

Der Stanglwirt in Kitzbühel verlieh seiner Freude über die Gastro- und Hotel-Wiedereröffnung in einem Video Ausdruck.

Kitzbühel. Gestern verkündete die Regierung den für die Hotellerie und Gastro "lange ersehnten" Öffnungstermin: Am 19. Mai dürfen Hotels also wieder aufsperren. Ein Grund zur Freude auch beim Kitzbüheler Kult-Hotel "Stanglwirt". "Es erfüllt uns mit tiefer Herzensfreude und Dankbarkeit, dass wir unserer großen Leidenschaft, dem Gast-Geber-Sein, nun endlich wieder nachgehen dürfen", so die Familie Hauser und das Stanglwirt-Team überwältigt.

"Alles ist in Aufbruchstimmung", beschreibt die Hauser-Familie die Gefühlslage angesichts der freudigen Öffnungs-Nachricht und jubelt: "Es erfüllt uns mit tiefer Herzensfreude und Dankbarkeit, dass wir unserer großen Leidenschaft, dem Gast-Geber-Sein, nun endlich wieder nachgehen dürfen." Die ersten Buchungen soll es bereits geben.

Ihrer "Herzensfreude" über die Wiedereröffnung am 19. Mai brachte das Stanglwirt-Team mit einem Hotel-Opening-Video zum Ausdruck:

Hotellerie freut sich über die Öffnung

"Unsere Betriebe freuen sich nach monatelanger Schließung auf ein dauerhaftes Aufsperren. Die Zeit, die uns nun bis zum Öffnungstermin bleibt, werden wir, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, nutzen, um auch die aktuellen Maßnahmen, wie z.B. die Gästetestungen, in die bestehenden Sicherheitskonzepte zu integrieren. Denn letztlich wollen wir alle nur eines: Sicher öffnen – zum Wohlergehen unserer Gäste, Mitarbeiter und natürlich zum Wohle unserer Unternehmen", erklärt Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Branchensprecherin der rund 16.000 österreichischen Beherbergungsbetriebe.

Neben den hotel-internen Vorbereitungen für die zeitnahe Öffnung, die mit einer "normalen" Saisoneröffnung nicht vergleichbar ist, gilt es für die Betriebe nun rasch zu handeln: "Stornobedingungen, Anzahlungssysteme, Gästeinformationen, sowie das Preismanagement und operative Abläufe müssen größtenteils neu überarbeitet und angepasst werden. Die geplanten "Hoteltest- Ecken" für Gäste-Nachtestungen bei längeren Aufenthalten sind einzurichten und die Warenlieferungen müssen der derzeit nur schwer abschätzbaren Nachfrage angepasst werden, denn viele Jahresbetriebe haben ihre Lagerbestände aus Liquiditätsgründen auf Null runter gefahren", so Kraus-Winkler.