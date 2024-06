20-Jähriger bei Streit in Vorarlberger Regionalbahn verletzt

Ein Streit zwischen fünf Männern in der Montafonerbahn in Lorüns (Bezirk Bludenz) hat am Samstag einen Verletzten zur Folge gehabt.

Zu der Auseinandersetzung war es zwischen einem 20-jährigen Österreicher und vier afghanischen Asylwerbern im Alter von 34, 19 sowie 17 Jahren gekommen. Bei einem Gerangel kurz vor einer Haltestelle erlitt der stark alkoholisierte 20-Jährige eine Schnittwunde an der rechten Hand durch ein Messer, das er vermutlich selbst mitführte. Der junge Mann wurde im Krankenhaus Bludenz behandelt, teilte die Polizei am Montag mit. Wer von den Männern tatsächlich für die Verletzung verantwortlich war und wie diese zustande kam, konnte bisher noch nicht eindeutig geklärt werde, wurde betont. Die dahin gehenden Ermittlungen waren im Gange.