Amok-Drohung an Bregenzer Schule

Die Polizei nimmt die Drohung ernst, der Unterricht soll aber wie geplant stattfinden.

Auf einer Fliese eines Mädchen-WC im BG Bregenz-Blumenstraße ist am Mittwoch der Schriftzug "Amoklauf" in Kombination mit dem Datum 4. März entdeckt worden. Die Schulleitung informierte umgehend die Polizei, die am Montag - am 4. März - mit mehreren Beamten an der Schule im Einsatz stehen wird. Der Unterricht soll aber stundenplangemäß stattfinden, so die Exekutive. Die Polizei betonte, dass man die Situation "grundsätzlich ernst" nehme.

Die Fortführung des Schulbetriebs am Montag sei in gemeinsamer Abstimmung der Schulleitung mit dem Bezirkspolizeikommando und der Bezirkshauptmannschaft Bregenz erfolgt, hieß es. Die Eltern seien bereits von der Schulleitung informiert worden. Hinweise, die Aufschluss über den Urheber des Schriftzugs geben, nehmen die Schuldirektion und die Polizei entgegen.