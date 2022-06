Bus überrollt ausgestiegenen Fahrgast

Der Mann kam unmittelbar nach dem Aussteigen ohne Fremdverschulden zu Sturz und wurde am linken Unterschenkel vom anfahrenden Bus erfasst.

Bregenz. Ein 66-jähriger Fahrgast eines Vorarlberger Landbusses ist am Freitagvormittag in Schruns (Montafon) nach seinem Ausstieg an einer Haltestelle vom Bus überrollt worden. Der Mann kam unmittelbar nach dem Aussteigen ohne Fremdverschulden zu Sturz und wurde am linken Unterschenkel vom anfahrenden Bus erfasst. Der 66-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Helikopter ins LKH Feldkirch eingeliefert, informierte die Polizei.